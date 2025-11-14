صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں، ڈیڑھ من چرس برآمد

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں، ڈیڑھ من چرس برآمد

پینسرہ (نمائندہ دنیا )ٹھیکریوالا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضہ سے ڈیڑھ من سے زائد چرس برامد کر لی۔

 رواں سال پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران منشیات فروشوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضہ سے 63,892 گرام چرس، 11,058 گرام ہیروئن پاوڈر، 5,498 گرام آئس اور 3,100 گرام بھکی برآمد کی۔ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا نے دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نشہ ایک لعنت ہے اور مکروہ دھندے میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ ایسے عناصر کی اطلاع پولیس کو دے کر علاقہ کو منشیات سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

 

