جڑانوالہ:مفتی شہباز حسین چشتی جامع مسجد صابری میں خطبہ جمعۃ المبارک دینگے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی محمد شہباز حسین چشتی جامع مسجد صابری واٹر ورکس روڈ میں خطبہ جمعۃ المبارک میں مساجد کا مقام اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر ایمان افروز خطاب کریں گے۔۔۔۔

سابق امیر جماعت اہلسنت مفتی محمد شہباز حسین چشتی جامع مسجد صابری واٹر ورکس روڈ میں خطبہ جمعۃ المبارک میں مساجد کا مقام اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر ایمان افروز خطاب کریں گے ۔ خطبہ ٹھیک 1 بجے شروع ہوگا اور اہل اسلام سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے ۔

 

