جھنگ پولیس نے 15 سالہ مغوی کراچی سے بازیاب کروا لیا

  • فیصل آباد
جھنگ پولیس نے 15 سالہ مغوی کراچی سے بازیاب کروا لیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ کوتوالی کی حدود سے اغواء ہونے والے حسین جاوید نامی 15 سالہ لڑکے کو جھنگ پولیس نے کراچی سے بحفاظت بازیاب کروا لیا۔

مغوی گھریلو تلخی کے باعث گھر سے نکلا تھا، لیکن دوستوں نے اسے یرغمال بنا کر بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور دستیاب وسائل کا استعمال کرتے ہوئے کارروائی کی، تاہم ملزمان فرار ہو گئے ہیں۔ ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے والدین سے بچوں کے ساتھ برداشت اور تحمل کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ جھنگ پولیس خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ سرگرم عمل ہے ۔

 

