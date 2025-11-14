صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں معذور افراد کے سرٹیفکیٹ جاری

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑانوالہ میں معذور افراد کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے کی۔

اجلاس میں ڈاکٹر شگفتہ، ڈاکٹر حبیب اﷲ، ڈاکٹر مظفر، ڈاکٹر آصف لطیف اور سوشل ویلفیئر آفیسر نفر اقبال نے شرکت کی۔ اجلاس میں معذور افراد کی فلاح و بہبود، طبی معائنے اور سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس موقع پر 120 معذور افراد کو سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے تاکہ وہ سرکاری و نجی سطح پر سہولیات سے بہتر استفادہ حاصل کر سکیں۔

 

