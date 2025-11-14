صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن: ہیلتھ کلینک عملہ نے مریض کا ہاتھ کا پٹھہ کاٹ دیا

  • فیصل آباد
ماموں کانجن: ہیلتھ کلینک عملہ نے مریض کا ہاتھ کا پٹھہ کاٹ دیا

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں 494 گ ب کے رہائشی محنت کش علی رضا ولد نوشیر، علاج کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینک، آر ایچ سی سینٹر 509 گ ب ماموں کانجن پہنچا جہاں دوران علاج، علی رضا کے ہاتھ میں موجود رسولی کا آپریشن شروع کیا گیا۔۔۔

 تاہم مبینہ غفلت کے باعث ڈاکٹر نے مریض کے ہاتھ کا پٹھہ کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں مریض اپنی زندگی میں شدید معذوری کا شکار ہوگیا۔متاثرہ شخص نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور متعلقہ محکمہ ہیلتھ کے افسروں سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ہسپتال کے ملوث عملہ کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نان کوالیفائیڈ عملہ لوگوں کی قیمتی جانوں سے کھیل رہا ہے ۔،علی رضا نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لاہور سمیت دیگر اداروں کو درخواستیں بھی دی ہیں، تاہم ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔

 

