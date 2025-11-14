صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:میونسپل ریگولیشن آفیسر کی دکانداروں کو وارننگ

  • فیصل آباد
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)میونسپل ریگولیشن آفیسر عثمان افضل نے اپنے عملہ کے ہمراہ بنگلہ چوک میں واقع ناجائز تجاوزات کیخلاف آپریشن کیا۔

 اس دوران تمام ناجائز تجاوزات کو فوری ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے ۔آپریشن کے دوران اشیا خوردونوش کی دوکانوں کی ریٹ لسٹیں بھی چیک کی گئیں اور تمام دکانداروں کو موقع پر ہدایات دی گئیں کہ اپنی دوکانوں کے باہر موجود تمام ناجائز تجاوزات کو فوری ہٹایا جائے اور ریٹ لسٹیں واضح طور پر آویزاں کی جائیں۔میونسپل ریگولیشن آفیسر نے واضح کیا کہ آئندہ خلاف ورزی کرنیوالے دکانداروں کو جرمانے کے ساتھ قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

 

