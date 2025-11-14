صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی کا سلسلہ تیز

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر جھنگ نے سیلاب بحالی پروگرام سنٹر کا دورہ کیا،انتظامات کا جائزہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی تیز رفتاری سے جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر جھنگ نے سیلاب بحالی پروگرام سنٹر کا دورہ کیا اور رقوم کی فراہمی و انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور ہدایت کی کہ ادائیگی کا عمل شفاف اور محفوظ ماحول میں جاری رکھا جائے ۔ اگر کسی جگہ گڑبڑ کی شکایات موصول ہوں تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ مزید برآں، پینے کے پانی، سایہ دار بیٹھنے کی جگہ اور سیکورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔

 

