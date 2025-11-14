صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود ساختہ مہنگائی کرنیوالے مافیا کے خلاف انتظامیہ ناکام

  • فیصل آباد
خود ساختہ مہنگائی کرنیوالے مافیا کے خلاف انتظامیہ ناکام

ریونیو بڑھانے کیلئے روزانہ ریٹ لسٹ تقسیم کی جاتی ہیں ،عملدرآمد نظر نہیں آ تا

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں خود ساختہ مہنگائی کرنے والے مافیا کو لگام دینے میں مقامی انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ۔ شہری مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ ریونیو بڑھانے کے لیے روزانہ ریٹ لسٹ تقسیم کی جاتی ہے ، لیکن اس پر کہیں عملدرآمد نظر نہیں آتا۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں اجلاس کرنے کے بجائے روز بازاروں کا دورہ کیا جائے ، چھوٹے اور بڑے دکاندار، ریڑھی بانوں کو چیک کیا جائے اور حد سے تجاوز کرنے والوں پر بھاری جرمانہ یا دکان سیل کی جائے ۔ تاہم پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف فوٹوسیشن کیلئے کبھی کبھار دکاندار یا ریڑھی بان کے پاس جاتے ہیں اور واپس اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر کو اجلاس میں اچھی رپورٹ پیش کی جاتی ہے ۔عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو روزانہ بازاروں میں بھیجا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ