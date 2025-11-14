خود ساختہ مہنگائی کرنیوالے مافیا کے خلاف انتظامیہ ناکام
ریونیو بڑھانے کیلئے روزانہ ریٹ لسٹ تقسیم کی جاتی ہیں ،عملدرآمد نظر نہیں آ تا
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں خود ساختہ مہنگائی کرنے والے مافیا کو لگام دینے میں مقامی انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ۔ شہری مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ ریونیو بڑھانے کے لیے روزانہ ریٹ لسٹ تقسیم کی جاتی ہے ، لیکن اس پر کہیں عملدرآمد نظر نہیں آتا۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں اجلاس کرنے کے بجائے روز بازاروں کا دورہ کیا جائے ، چھوٹے اور بڑے دکاندار، ریڑھی بانوں کو چیک کیا جائے اور حد سے تجاوز کرنے والوں پر بھاری جرمانہ یا دکان سیل کی جائے ۔ تاہم پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف فوٹوسیشن کیلئے کبھی کبھار دکاندار یا ریڑھی بان کے پاس جاتے ہیں اور واپس اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر کو اجلاس میں اچھی رپورٹ پیش کی جاتی ہے ۔عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو روزانہ بازاروں میں بھیجا جائے ۔