پاکستان میں ذیابیطس کے مریض ساڑھے 3 کروڑ سے زیادہ
مزید تین کروڑ سے زائد افراد میں اس مرض کے ہو نے کا خدشہ ہے : ماہرین
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) آج عالمی یومِ ذیابیطس منایا جا رہا ہے ۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تقریباً ساڑھے تین کروڑ تک جا پہنچی ہے جبکہ مزید تین کروڑ سے زائد افراد میں اس مرض کے لاحق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ۔پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن فیصل آباد چیپٹر کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان نے بتایا کہ ذیابیطس جسم کے تقریباً ہر حصے کو متاثر کرتی ہے۔
48 فیصد مریض پیر سن ہونے یا جلن کی شکایت رکھتے ہیں،35 فیصد کی بینائی متاثر ہوتی ہے ،16 فیصد میں دل کی بیماری یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے ،10 فیصد میں ڈایابیٹک فٹ، 11 فیصد میں گردوں کی خرابی،جبکہ 1 فیصد مریضوں میں فالج (Stroke) کا خطرہ ہوتا ہے ۔اس موقع پر پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن اور لائل پور ڈایابٹیز فاؤنڈیشن کے تعاون سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت، پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری، ڈاکٹر احمد شہزاد اور ڈاکٹر محمد عرفان نے کی۔