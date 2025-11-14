شہر کی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام تیزی سے جاری
شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ، سٹریٹ لائٹس بھی بہتر ہو نگی:کمشنر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی ایجنڈے کے تحت فیصل آباد شہر کی سڑکوں کی مرمت، بحالی اور کارپٹنگ کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مرحلہ وار سڑکوں پر اسفالٹ بچھانے کا عمل مکمل کیا جارہا ہے ۔ کمشنر/ایڈمنسٹریٹر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ سٹریٹ لائٹس کی تنصیب، لین مارکنگ اور زیبرا کراسنگز پر بھی کام جاری ہے ۔