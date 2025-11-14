صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام تیزی سے جاری

  • فیصل آباد
شہر کی سڑکوں کی مرمت و بحالی کا کام تیزی سے جاری

شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ، سٹریٹ لائٹس بھی بہتر ہو نگی:کمشنر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی ایجنڈے کے تحت فیصل آباد شہر کی سڑکوں کی مرمت، بحالی اور کارپٹنگ کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مرحلہ وار سڑکوں پر اسفالٹ بچھانے کا عمل مکمل کیا جارہا ہے ۔ کمشنر/ایڈمنسٹریٹر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ سٹریٹ لائٹس کی تنصیب، لین مارکنگ اور زیبرا کراسنگز پر بھی کام جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ