چنیوٹ:5000 لٹر دودھ چیک کیا گیا ،ایکسپائرڈ اشیا برآمد
فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے 108 انسپکشنز کیں ، 92 ہزار روپے کے جرمانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر اشیائے ضروریہ کے معیار کو جانچنے کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی معائنہ مہم جاری ہے ۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کرکے 39 دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 5000 لٹر دودھ کو جدید لیکٹو سکین مشین سے چیک کیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 108 انسپکشنز کی گئیں اور قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 92 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دوران معائنہ کریانہ سٹورز سے 2 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کرکے تلف کر دی گئیں۔