ٹو بہ ٹیک سنگھ:پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹے آلودگی کا باعث

  • فیصل آباد
ضلع میں 200 سے زائد بھٹے موجود جن سے زہریلا دھواں پیدا ہو رہا ہے پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹے فوری بند کیے جائیں:شہریوں کا مطالبہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی مبینہ عدم توجہی کے باعث ضلع بھر میں پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے اینٹوں کے درجنوں بھٹے شدید ماحولیاتی آلودگی پیدا کر رہے ہیں اور سموگ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ضلع میں 200 سے زائد بھٹے موجود ہیں، جن میں صرف چند بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ باقی بھٹے صرف بلور نصب کر کے چلائے جا رہے ہیں، جس میں آگ کے لیے ٹائروں، پرانے جوتوں اور ربڑ جیسی اشیا استعمال کی جاتی ہیں، جس سے زہریلا دھواں پیدا ہو رہا ہے۔

ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے شہری سانس، پھیپھڑوں، دمہ اور آنکھوں کے دیگر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں محکمہ ماحولیات، لیبر ڈیپارٹمنٹ اور سول ڈیفنس عملہ پر مشتمل ٹیمیں بھٹہ مالکان کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہیں۔ اور جرمانے عائد کر رہی ہیں، تاہم زہریلا دھواں جاری ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹے فوری بند کیے جائیں اور متعلقہ محکموں کے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ ضلع میں بڑھتی ہوئی سموگ اور ماحولیاتی آلودگی ختم کی جا سکے ۔

 

