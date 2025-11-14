ڈینگی کے وار تیز ہو گئے ، ہسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی
شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 220سے تجاوز کر چکی ہے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ہے اور الائیڈ ہسپتال ٹو کے مختص وارڈز میں جگہ کم پڑنے لگی ہے ۔ انتظامیہ نے مشتبہ مریضوں کو میڈیکل ایمرجنسی میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے ۔شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 220 سے تجاوز کر چکی ہے ، جبکہ ہسپتال وارڈز کی گنجائش کم ہونے کے باعث مریضوں کو دیگر ایمرجنسی شعبوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے دیگر مریضوں کو بھی وائرس کے اثرات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
دوسری جانب محکمہ صحت کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر شہباز سے مؤقف لینے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ ذیلی افسر ڈاکٹر صدام نے بھی میڈیا کو معلومات فراہم کرنے سے صاف انکار کیا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور محکمہ صحت حقائق چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ افسروں کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لیا جائے اور صورتحال میں بہتری لائی جائے ۔