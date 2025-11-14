فیصل آباد کارڈیالوجی ہسپتال میں گارڈز کو مقررہ تنخواہ نہ مل سکی
ریٹائرڈ فوجی گارڈز کو 32 ہزار اور سویلین گارڈز کو 28 ہزار روپے دیے جا رہے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سکیورٹی کمپنی کی تبدیلی کے باوجود تعینات گارڈز کو مقررہ تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ حکومت کی جانب سے کم از کم اجرت 40 ہزار روپے کا نوٹی فکیشن جاری ہونے کے باوجود ریٹائرڈ فوجی سکیورٹی گارڈز کو 32 ہزار اور سویلین گارڈز کو 28 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ تنخواہوں کی ادائیگی میں دو دو ماہ کی تاخیر معمول بن گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق سابقہ کمپنی کو بدل کر نئی سکیورٹی فرم کو ٹھیکہ دیا گیا تھا، جس کا مقصد نظم و ضبط اور شفافیت لانا تھا، تاہم گارڈز کی مالی مشکلات پہلے سے بھی بڑھ گئی ہیں۔
ملازمین نے کہا کہ کئی بار شکایات کے باوجود اسپتال انتظامیہ نے معاملے کو نظرانداز کیا، جس سے گارڈز میں بے چینی پائی جاتی ہے ۔بعض گارڈز نے بتایا کہ دو ماہ بعد تنخواہ ملنے کے باعث ان کے گھریلو اخراجات اور بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے ۔ محکمہ صحت کی خاموشی اس ناانصافی کو مزید بڑھا رہی ہے ۔ شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری مداخلت کر کے گارڈز کو سرکاری نوٹی فکیشن کے مطابق تنخواہیں دلائے اور ٹھیکیدار کمپنی کے خلاف تحقیقات کا حکم دے تاکہ مزدور طبقہ مزید استحصال سے محفوظ رہے ۔