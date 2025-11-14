ٹو بہ ٹیک سنگھ: سیلاب متاثرین میں مالی امداد کی تقسیم
متاثرین کی بحالی کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں: ڈی سی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے ضلع میں سیلاب متاثرہ خاندانوں میں مالی امداد کے چیکس تقسیم کیے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنرز، متعلقہ محکموں کے افسران اور مقامی نمائندگان بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر متاثرین کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور کسی مستحق خاندان کو امداد سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ متاثرہ خاندانوں کو نہ صرف فوری امداد فراہم کر رہی ہے بلکہ انہیں پائیدار بنیادوں پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے اقدامات بھی جاری ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے متاثرہ افراد سے براہِ راست گفتگو کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔