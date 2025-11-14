جھنگ :انسداد ڈینگی و سموگ، بیوٹیفکیشن اور گندم اگاؤ مہم کا جائزہ
حکومتی پالیسی کے مطابق اقدامات کیے جائیں،کلینک آن وہیلز کی رپورٹ طلب
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود نے ضلعی محکموں کے افسران سے میٹنگ کی۔ اس موقع پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس، محکمہ صحت، انسداد ڈینگی و سموگ، بیوٹیفکیشن اور گندم اگاؤ مہم کا جائزہ لیا گیا۔ افسروں کو ہدایت کی گئی کہ حکومتی پالیسی کے مطابق اقدامات کیے جائیں، فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن وہیلز کی ورکنگ کی رپورٹ دی جائے ، بیوٹیفکیشن اسکیموں کے روزانہ وزٹ یقینی بنائیں اور گندم کی بوائی کی مہم پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے ۔