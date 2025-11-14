سائلین کو ریلیف کی فراہمی میں تاخیر برداشت نہیں:راجہ جہانگیر
لو گوں کی شکایات کو فوری سن کر تیز رفتار ریلیف فراہم کیا جائے :کمشنر کی گفتگو
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ڈویژنل و ضلعی افسروں کو ہدایت کی ہے کہ مسائل کے حل کے لیے آنے والے سائلین کو انتظار میں نہ رکھا جائے بلکہ ان کی شکایات فوری سن کر تیز رفتار ریلیف فراہم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل سے روگردانی یا تاخیری حربے ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔کمشنر نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر دفتر سے باہر آکر شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر انہوں نے درخواست گزاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے تمام محکمے اور ادارے متحرک ہیں۔ شہری مسائل کی نشاندہی کے لیے بلا جھجھک آئیں، ان کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات جاری ہیں۔