پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ ، تربیتی اداروں کی بھرتی میں بے ضابطگیاں ساڑھے 17 کروڑ کی غیر قانونی ادائیگیاں
176 ملین روپے کی لاگت سے 40 تربیتی اداروں کو 56 تربیتی پروگرامز کے لیے بھرتی کیا گیا،تمام بھرتیاں اخباری اشتہار کے بغیر کی گئیں، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے : رپورٹ آڈیٹر جنرل
فیصل آباد (بلال احمد سے )پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ میں تربیتی سروس فراہم کرنے والے اداروں کی بھرتی کے عمل میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ۔ 176 ملین روپے کی لاگت سے 40 تربیتی اداروں کو 56 تربیتی پروگرامز کے لیے بھرتی کیا گیا، تاہم تمام بھرتیاں اخباری اشتہار کے بغیر کی گئیں، جو کہ پروکیورمنٹ رولز 2016 اور پنجاب پروکیورمنٹ رولز کی صریح خلاف ورزی ہے ۔مالی سال 2020 تا 2022 کے آڈٹ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ انتظامیہ نے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے چند منتخب اداروں کو ترجیح دی اور براہِ راست معاہدے کر لیے۔ اس عمل کے نتیجے میں ساڑھے 17 کروڑ سے زائد کی ادائیگیاں انہی چند اداروں کو کی گئیں، جسے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے غیر قانونی اور بے ضابطہ قرار دیا۔
17 کروڑ 64 لاکھ روپے کی لاگت سے 40 تربیتی اداروں کو 56 تربیتی پروگرامز کے لیے 395 کلاسز کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ معاملہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو رپورٹ کیا گیا، تاہم متعدد یاد دہانیوں کے باوجود کوئی جواب موصول نہیں ہوا، اور آڈٹ اعتراض پر غور کے لیے ڈی اے سی کا اجلاس بھی بلانے سے گریز کیا گیا۔آڈٹ حکام نے سفارش کی ہے کہ پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ انتظامیہ وضاحت دے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تربیتی اداروں کو اخباری اشتہار کے بغیر بھرتی کیا گیا اور خلاف ورزی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں سرکاری فنڈز کے استعمال میں شفافیت برقرار رہے ۔