صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران ملازمت گودام سے 2کروڑ روپے کا کپڑا خورد برد

  • فیصل آباد
دوران ملازمت گودام سے 2کروڑ روپے کا کپڑا خورد برد

انس کے ملازمین نے کپڑا اور دیگر سامان غائب کیا ، مقدمہ درج کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ملازمت ملز موں نے گودام سے دو کروڑ روپے سے زائد مالیت کا کپڑا خوردبرد کر لیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے انس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اس کے پاس ملازمت کرتے تھے ۔ جنہوں نے دوران ملازمت اس کے گودام سے مختلف اوقات میں دو کروڑ روپے سے زائد مالک کا کپڑا اور دیگر سامان خورد برد کر لیا۔ جس سے اسے بھاری مالیت کے نقصان کا شکار بنا دیا گیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا ٹیپا تنازع، اہم شاہراہیں خستہ حال ٹریفک متاثر

ایل ڈی اے ملکیتی 5 کمرشل پلاٹ واگزار ، تعمیرات مسما ر

جنرل ہسپتال : یومِ ذیابیطس پر آگاہی واک ، میڈیکل کیمپ

شافع حسین کی زیر صدارت پارٹی کا تنظیمی اجلاس

پاکستان میں دہشتگرد انہ حملے قابل مذمت :راغب نعیمی

مدارس اصلاح ،تربیت اور اعتدال کا مرکز :ہشام الٰہی ظہیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن