دوران ملازمت گودام سے 2کروڑ روپے کا کپڑا خورد برد
انس کے ملازمین نے کپڑا اور دیگر سامان غائب کیا ، مقدمہ درج کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ملازمت ملز موں نے گودام سے دو کروڑ روپے سے زائد مالیت کا کپڑا خوردبرد کر لیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے انس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اس کے پاس ملازمت کرتے تھے ۔ جنہوں نے دوران ملازمت اس کے گودام سے مختلف اوقات میں دو کروڑ روپے سے زائد مالک کا کپڑا اور دیگر سامان خورد برد کر لیا۔ جس سے اسے بھاری مالیت کے نقصان کا شکار بنا دیا گیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔