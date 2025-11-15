چاروں اضلاع کے خصوصی تعلیمی اداروں کے طلبا کا سپورٹس گالا
30 میٹر ویل چیئر، 50 میٹر ویل چیئر اور 100 میٹر سلو لرنر ریس ، انعامات تقسیم
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ڈویژن میں خصوصی طلبہ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈویژنل سپیشل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور ڈویژنل سپورٹس کمیٹی کے اشتراک سے سپیشل چلڈرن سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔یہ تقریب سعید اجمل سپورٹس سٹیڈیم، جھنگ روڈ میں منعقد ہوئی، جس میں چاروں اضلاع کے خصوصی تعلیمی اداروں کے طلبہ نے اتھلیٹکس مقابلوں میں حصہ لیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر کمشنر راجہ جہانگیر انور نے شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس، ڈویژنل و ڈسٹرکٹ سپورٹس افسران، ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل ایجوکیشن، فوکل پرسنز اور والدین بھی موجود تھے ۔مقابلے میں خصوصی بچوں کے لیے 30 میٹر ویل چیئر، 50 میٹر ویل چیئر اور 100 میٹر سلو لرنر ریس منعقد ہوئی۔ کمشنر نے مقابلے دیکھے ، پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے اور بچوں میں اظہارِ شفقت کیا۔