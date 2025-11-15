جھنگ: اوورچارجنگ کی شکایات پر سخت کارروائی کا حکم
انسدادِ سموگ اور ڈینگی مہم کی پیش رفت،فیلڈ ہسپتالوں کی کار کردگی کا جائزہ لیا گیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع میں جاری حکومتی اقدامات اور پالیسیوں پر بھرپور عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اوورچارجنگ کی شکایات پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس موقع پر انسدادِ سموگ اور ڈینگی مہم کی پیش رفت، محکمہ صحت کی کلینک آن وہیلز اور فیلڈ ہسپتالوں کی کارکردگی پر بھی بریفنگ دی گئی۔دو گورنمنٹ سکولوں کے طلبا، طالبات اور اساتذہ کی تدریسی سرگرمیوں کے حوالے سے پیش کردہ بریفنگ میں سائنسی ماڈلز کو ڈپٹی کمشنر نے سراہا اور طلبا کی حوصلہ افزائی کی۔ڈپٹی کمشنر نے ضلع کی چاروں تحصیلوں میں خوبصورتی اور تزئین و آرائش کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے مقررہ مدت میں کام تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔