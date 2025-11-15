صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:الیکٹرک بس سٹاپ شیڈز کی تعمیر سے دکاندار پریشان

  • فیصل آباد
صرف کاروبار متاثر نہیں ہو رہا بلکہ دکانوں کی قیمت میں کمی بھی ہو رہی ہے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کی جانب سے الیکٹرک بسوں کے روٹس پر، جھنگ روڈ سمیت مختلف مقامات پر بس اسٹاپس کے شیڈز کی تعمیر سے دوکاندار شدید پریشان ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ شیڈز ان کی ملکیتی دکانوں کے سامنے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف کاروبار متاثر ہو رہا ہے بلکہ کروڑوں روپے مالیت کی دکانوں کی قیمت میں کمی بھی واقع ہو رہی ہے ۔کاروباری حضرات نے بتایا کہ شیڈز بننے سے دکانوں کا سامنے کا حصہ مکمل طور پر چھپ گیا ہے ، جس سے گاہکوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے ۔ کئی مقامات پر انتظامیہ نے خالی جگہیں چھوڑنے کے بجائے مخصوص دوکانوں کے سامنے ہی تعمیر شروع کی ہے ، جس سے تاجروں میں اضطراب پایا جا رہا ہے ۔دکانداروں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بس سٹاپ کے شیڈز کو قریبی خالی جگہوں یا مناسب مقامات پر منتقل کیا جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔

 

