چناب نگر:سردیوں میں مچھلی و بیٹروں کی فروخت میں اضافہ
ناقص اور غیرمعیاری کھانوں کی فروخت پر فوڈ اتھارٹی کی خاموشی پر عوام کو تشویش
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور اس کے گردونواح میں سردی کی شدت بڑھتے ہی مچھلی، چڑے اور بیٹروں کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ شہر بھر میں مختلف مقامات پر مچھلی فروخت کرنے والے اسٹالز لگ گئے ہیں، جبکہ خشک میوہ جات کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے ۔سردیوں میں روایتی کھانوں جیسے چڑے ، بیٹرے ، مچھلی، دیسی مرغ اور سری پائے کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے ، جس کی وجہ سے بڑے ہوٹلوں اور دکانوں پر کھابے کھانے والوں کا رش بڑھ گیا ہے ۔ تاہم شہر کے مختلف چوراہوں اور بازاروں میں لگائے گئے سٹالز پر غیرمعیاری مچھلی بھی فروخت کی جا رہی ہے ، جس سے شہری مختلف بیماریوں کے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔علاقہ میں ناقص اور غیرمعیاری کھانوں کی فروخت پر فوڈ اتھارٹی اور متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہ ہونا شہریوں کی تشویش کا سبب بن گیا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور غیرمعیاری کھانوں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا ہے ۔