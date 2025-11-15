صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:میاں محمد فیملی نے مرزا ارشد محمود بیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:میاں محمد فیملی نے مرزا ارشد محمود بیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ این اے -96 ضمنی انتخاب میں میاں محمد فیملی نے مرزا ارشد محمود بیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ۔سابق چیئرمین ضلع کونسل میاں محمد اکال گڑھ والے کی رہائش گاہ پر میاں وقاص خالد۔۔۔

 ڈاکٹر میاں محمود احمد اور تحصیل بھر کے معززین، سیاسی و سماجی شخصیات نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ تحصیل چیئرمین مرزا ارشد محمود بیگ کے حق میں میدان میں رہیں گے ۔اس موقع پر مرزا ارشد محمود بیگ نے کہا کہ علاقے کی تعمیر و ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ میدان میں ہیں۔

 

