ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر کا ضلع جھنگ کا دورہ
تھانہ سٹی جھنگ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر نے ضلع جھنگ کا دورہ کیا جہاں ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی اور دیگر افسروں نے ان کا استقبال کیا۔ آر پی او نے تھانہ سٹی جھنگ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے 70 سے زائد درخواستیں پیش کیں، جن پر آر پی او نے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔آر پی او فیصل آباد نے کہا کہ شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے اور سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تھانہ سٹی جھنگ میں صفائی ستھرائی، عمارت، فرنٹ ڈیسک، حوالات، مال خانہ اور بند ملز موں کے ریکارڈ کا معائنہ کیا اور رجسٹر ہائے تھانہ کی بھی جانچ پڑتال کی۔ SIPs کے تحت ملنے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ سپیشل انیشیٹو پولیس سٹیشن میں عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔بعد ازاں آر پی او ذیشان اصغر نے پولیس لائن جھنگ میں جدید طرز پر تعمیر کیے گئے پولیس پارک اور ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح کیا۔بعد ازاں آر پی او فیصل آباد نے ڈی پی او آفس میں مسجد کا سنگِ بنیاد بھی رکھا۔تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، پولیس شہدا کے درجات کی بلندی اور امن و امان کے استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔