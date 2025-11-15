ویمن یونیورسٹی کی المنائی ایسوسی ایشن کی حلف برداری
وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں نئی تشکیل شدہ المنائی ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب اور سالانہ عشائیے کا جناح آڈیٹوریم میں انعقاد ہوا۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (تمغئہ امتیاز) نے کی، جبکہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔تقریب میں رکنِ سینڈیکیٹ و رکنِ صوبائی اسمبلی قدسیہ بتول سمیت متعدد معزز مہمانان، اساتذہ اور فارغ التحصیل طالبات نے شرکت کی۔ یہ پروگرام المنائی ایسوسی ایشن کی بحالی کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوا جس کی سربراہی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ ثمین نے کی۔تقریب کا آغاز ڈاکٹر سائرہ اور ڈاکٹر صدف کی جانب سے ایسوسی ایشن کے مقاصد اور ڈھانچے پر مختصر پریزنٹیشن سے ہوا۔ بعد ازاں وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔