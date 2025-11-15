صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی کی المنائی ایسوسی ایشن کی حلف برداری

  • فیصل آباد
ویمن یونیورسٹی کی المنائی ایسوسی ایشن کی حلف برداری

وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں نئی تشکیل شدہ المنائی ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب اور سالانہ عشائیے کا جناح آڈیٹوریم میں انعقاد ہوا۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (تمغئہ امتیاز) نے کی، جبکہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔تقریب میں رکنِ سینڈیکیٹ و رکنِ صوبائی اسمبلی قدسیہ بتول سمیت متعدد معزز مہمانان، اساتذہ اور فارغ التحصیل طالبات نے شرکت کی۔ یہ پروگرام المنائی ایسوسی ایشن کی بحالی کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوا جس کی سربراہی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ ثمین نے کی۔تقریب کا آغاز ڈاکٹر سائرہ اور ڈاکٹر صدف کی جانب سے ایسوسی ایشن کے مقاصد اور ڈھانچے پر مختصر پریزنٹیشن سے ہوا۔ بعد ازاں وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن