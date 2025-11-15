گڑھ مہاراجہ: ایڈوائزر صوبائی محتسب کی کھلی کچہری
شہریوں نے محکمہ مال، سول ڈیفنس، تعلیم اور سیلاب فنڈز سے متعلق شکایات کیں
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )ایڈوائزر صوبائی محتسب اعلیٰ پنجاب چودھری محمد الماس نے تحصیل احمدپور سیال اور میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ کا دورہ کیا اور کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے ۔اس موقع پر شہریوں نے محکمہ مال، سول ڈیفنس، تعلیم اور سیلاب فنڈز سے متعلق شکایات پیش کیں۔ ایڈوائزر نے صوبائی محتسب اعلیٰ پنجاب محترمہ عائشہ حامد کا پیغام پہنچاتے ہوئے شہریوں کو یقین دہانی کروائی کہ سرکاری اداروں، افسروں اور اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیاں ہر صورت ختم کی جائیں گی۔