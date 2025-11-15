صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ: ایڈوائزر صوبائی محتسب کی کھلی کچہری

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ: ایڈوائزر صوبائی محتسب کی کھلی کچہری

شہریوں نے محکمہ مال، سول ڈیفنس، تعلیم اور سیلاب فنڈز سے متعلق شکایات کیں

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )ایڈوائزر صوبائی محتسب اعلیٰ پنجاب چودھری محمد الماس نے تحصیل احمدپور سیال اور میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ کا دورہ کیا اور کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے ۔اس موقع پر شہریوں نے محکمہ مال، سول ڈیفنس، تعلیم اور سیلاب فنڈز سے متعلق شکایات پیش کیں۔ ایڈوائزر نے صوبائی محتسب اعلیٰ پنجاب محترمہ عائشہ حامد کا پیغام پہنچاتے ہوئے شہریوں کو یقین دہانی کروائی کہ سرکاری اداروں، افسروں اور اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیاں ہر صورت ختم کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا ٹیپا تنازع، اہم شاہراہیں خستہ حال ٹریفک متاثر

ایل ڈی اے ملکیتی 5 کمرشل پلاٹ واگزار ، تعمیرات مسما ر

جنرل ہسپتال : یومِ ذیابیطس پر آگاہی واک ، میڈیکل کیمپ

شافع حسین کی زیر صدارت پارٹی کا تنظیمی اجلاس

پاکستان میں دہشتگرد انہ حملے قابل مذمت :راغب نعیمی

مدارس اصلاح ،تربیت اور اعتدال کا مرکز :ہشام الٰہی ظہیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن