اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے ٹائیلاں والا قبرستان کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جارہی ہے ۔

