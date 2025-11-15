صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل :صفائی کی خراب صورتحال ورکرز کے حقوق کیلئے احتجاج

  • فیصل آباد
پیر محل (نمائندہ دنیا )پیرمحل میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت میک ویسٹ سلوشن کمپنی کی صفائی خدمات شدید تنقید کی زد میں ہیں۔۔۔

 شہریوں نے تین ماہ کے یکمشت صفائی بل موصول ہونے ، گلی محلہ جات، پارکس، گرین بیلٹ، گورنمنٹ کالج، سکول اور قبرستان کے آس پاس کوڑے کے ڈھیروں اور گندے پانی کے جوہڑوں پر احتجاج کیا ہے ۔ عوام کا کہنا ہے کہ مین سڑکوں پر صرف فوٹو سیشن کے لیے صفائی کی جاتی ہے جبکہ گلیوں اور محلہ جات میں ورکرز تین تین دن تک کوڑا نہیں اٹھاتے ۔دوسری جانب ورکرز نے الزام لگایا ہے کہ کمپنی نے حکومت سے چار ماہ کی تنخواہیں وصول کیں مگر ورکرز کو واجبات ادا نہیں کیے گئے ۔ 

 

