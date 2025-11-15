بلوچنی:دیہات میں ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے :عوام
بااثر افراد نے مین بازاروں، گلیوں اور راستوں پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے
بلوچنی (نمائندہ دنیا )بلوچنی، کھرڑیانوالہ اور گرد و نواح کے دیہات کے عوامی و سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے اپیل کی ہے کہ شہروں کی طرح دیہاتوں میں بھی ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے ۔ عوامی حلقوں نے بتایا کہ بااثر افراد نے مین بازاروں، گلیوں اور راستوں پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے اور پختہ دھڑے ، چھپرے بنا کر آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے ۔ اس کے علاوہ سرکاری زمینیں، چھپڑ، سکول، ہسپتال، قبرستان اور رفاہ عامہ کی جگہیں طویل عرصے سے قبضہ مافیا کے قبضے میں ہیں۔سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا کہ ان تمام قبضہ مافیا سے چھٹکارا دلوا کر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور کروڑوں روپے کی سرکاری زمینوں پر ڈسپنسریاں، سکول، پارک وغیرہ تعمیر کر کے عوامی فلاح کے لیے وقف کیا جائے ۔