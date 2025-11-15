ٹوبہ:سموگ کی شدت میں اضافہ، محکمہ ماحولیات پر شہری ناراض
محکمے کے افسر صرف کاغذی کارروائی اور رپورٹس تک محدود ،حکام سے نوٹس کا مطالبہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بڑھتی فضائی آلودگی نے شہریوں کی روزمرہ زندگی متاثر کر دی ہے ، تاہم محکمہ ماحولیات کی جانب سے مؤثر اقدامات نہ ہونے کے باعث صورتحال تشویشناک بنتی جا رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمے کے افسر صرف کاغذی کارروائی اور رپورٹس تک محدود ہیں، جبکہ روزانہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، صنعتی یونٹس کے بے قابو دھوئیں ، کچرے اور زرعی باقیات جلانے ، اور اینٹوں کے بھٹوں کے دھویں نے فضا کو شدید آلودہ کر رکھا ہے ۔ماحولیاتی ماہرین کے مطابق شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حدوں تک پہنچ چکا ہے ، جس کے نتیجے میں سانس کے مریض، بچے اور بزرگ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں آنکھوں کی جلن، سانس پھولنا، کھانسی اور الرجی کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سموگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جامع پلان بنایا جائے ، صنعتوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت اقدامات کیے جائیں، اور شہر بھر میں آگاہی مہم کے ساتھ قانون پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تاکہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔