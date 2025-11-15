محکمانہ اہداف کی تکمیل کیلئے موثر پلاننگ کرنے کی ہدایات
حادثات کی شرح میں کمی کے لیے ایفیکٹیو ایکشن پلان تیار کرنا ناگزیر:کمشنر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کے علاوہ چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جھنگ کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ محکمانہ اہداف کی تکمیل کے لیے موثر پلاننگ کریں اور ٹائم لائنز مقرر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک انفورسمنٹ کے ساتھ شاہرات پر حادثات کی شرح میں کمی کے لیے ایفیکٹیو ایکشن پلان تیار کرنا ناگزیر ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے ساتھ ٹریفک سگنلز، کیٹ آئیز اور سپیڈ بریکرز بنانے کے اقدامات بھی ضروری ہیں۔ کمشنر نے تمام محکموں پر زور دیا کہ وہ شارٹ ٹرم اقدامات کے تحت اپنے ٹارگٹس کے حصول کے لیے کمربستہ رہیں۔اجلاس میں فیسکو، کسٹمز اور دیگر وفاقی اداروں کو بھی اہداف مقرر کرنے اور ان کی تکمیل کے لیے ایجنڈا دینے کی ہدایت کی گئی۔