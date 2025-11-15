کسانوں کو جدیدسفارشات سے آگاہ کرنا نا گزیر:ڈاکٹر ذوالفقار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)کسانوں کو ماہرین کی سفارشات سے آگاہ کرنا قومی گندم کی پیداوار بڑھانے اور غذائی استحکام یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔۔۔
یہ بات زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے جڑانوالہ کے چک نمبر 125 گ ب میں یوم کاشتکاراں کے موقع پر اپنے کلیدی خطاب میں کہی۔ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ زمین کی بگڑتی ہوئی صحت، موسمیاتی تبدیلیاں اور دیگر چیلنجز کی وجہ سے زراعت کو سنگین مسائل درپیش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے تحت کاشتکاروں کو متوازن کھاد، بروقت بوائی، مناسب دیکھ بھال اور دیگر عوامل کے بارے میں ماہرین کی سفارشات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے ۔وائس چانسلر نے کہا کہ یونیورسٹی کا مقصد کسانوں کو روایتی زراعت سے جدید زرعی ٹیکنالوجیز کی طرف منتقل کرنا ہے اور پیداواری خلا کو کم کرنے کے لیے ہائی ایفی شنسی آبپاشی، مصدقہ بیج اور متوازن کھاد کا استعمال ضروری ہے ۔