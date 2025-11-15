صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن کتب فروشاں کے صدر نے بلال چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ انجمن کتب فروشاں کے صدر نوید احمد رشید (بک ڈپو) نے ضمنی الیکشن این اے -96 میں مسلم لیگ ن کے امیدوار بلال چوہدری کی حمایت کا اعلان کیا۔اس موقع پر نوید احمد نے کہا کہ۔۔۔

 طلال چودھری اور بلال چودھری کی قیادت پر انہیں مکمل اعتماد ہے اور وہ مسلم لیگ ن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں جیت مسلم لیگ ن کی ہوگی کیونکہ این اے -96 جڑانوالہ ہمیشہ سے ن لیگ کا مضبوط قلعہ رہا ہے اور عوام ہمیشہ طلال چوہدری پر اعتماد کرتے ہیں۔

 

