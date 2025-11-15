آئین کی اسلامی دفعات تبدیل نہیں ہونے دیں گے : شبیر احمد عثمانی
چناب نگر(نامہ نگار)آئین پاکستان میں موجود اسلامی دفعات اور تعز یرات پاکستان کو تبدیل کرنے کیلئے بیرونی طاقتیں مسلسل اپنا دباؤ بڑھا نے کی کوششیں کررہی ہیں۔۔۔
ہم کسی صورت آئین اور قانون میں ختم نبوت اور قانون توہین رسالت سمیت اسلامی دفعات کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے ،ان خیالات کا اظہار انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی اجتماع سے خطاب کرتے ہو ئے کیا،انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے ۔