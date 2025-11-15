صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئین کی اسلامی دفعات تبدیل نہیں ہونے دیں گے : شبیر احمد عثمانی

  • فیصل آباد
آئین کی اسلامی دفعات تبدیل نہیں ہونے دیں گے : شبیر احمد عثمانی

چناب نگر(نامہ نگار)آئین پاکستان میں موجود اسلامی دفعات اور تعز یرات پاکستان کو تبدیل کرنے کیلئے بیرونی طاقتیں مسلسل اپنا دباؤ بڑھا نے کی کوششیں کررہی ہیں۔۔۔

ہم کسی صورت آئین اور قانون میں ختم نبوت اور قانون توہین رسالت سمیت اسلامی دفعات کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے ،ان خیالات کا اظہار انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی اجتماع سے خطاب کرتے ہو ئے کیا،انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خیر کا سفر منصوبہ شروع کرنے کا اعلان

نشتر:نئے طبی آلات کی خریداری،کالج آف نرسنگ میں لفٹیں نصب کرنیکا فیصلہ

ملتان میں ڈینگی کے خلاف ایمرجنسی اقدامات مزید تیز

زکریا یونیورسٹی میں فوڈ ریسپی مقابلہ کا انعقاد

وہاڑی:دانش سکول ٹبہ سلطان پور میں داخلہ مہم کا آغاز

خانیوال میں سموگ کے تدارک کیلئے انتظامیہ کی سخت ہدایات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن