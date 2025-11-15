پولیس لائن میں تعینات سب انسپکٹر ممتاز رندھاوا انتقال کر گئے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پولیس لائن میں تعینات سب انسپکٹر ممتاز رندھاوا گذشتہ روز انتقال کر گئے ،انہیںچک نمبر328ج ب والے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ،نماز جنازہ میں پولیس افسروں سمیت علاقہ بھر کے لوگوں کی کثیر تداد نے شر کت کی ۔
