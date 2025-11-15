صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس لائن میں تعینات سب انسپکٹر ممتاز رندھاوا انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پولیس لائن میں تعینات سب انسپکٹر ممتاز رندھاوا گذشتہ روز انتقال کر گئے ،انہیںچک نمبر328ج ب والے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ،نماز جنازہ میں پولیس افسروں سمیت علاقہ بھر کے لوگوں کی کثیر تداد نے شر کت کی ۔

