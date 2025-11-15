ٹوبہ :پٹرول اور گیس کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کارروائیاں
متعدد کاروباری مراکز اور دکانوں کی چیکنگ ،گراں فروشی پر دکانداروں کو جر مانے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ضلع بھر میں پٹرول اور گیس کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی زیر نگرانی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف مقامات پر ایل پی جی اور آئل شاپس کی انسپکشن کی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر ایل پی جی ری فلنگ کرنے والی ایک دکان کو سیل کر دیا گیا، جبکہ ایک آئل شاپ کو سیل کرکے مقدمہ سپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔پرائس کنٹرول ڈیوٹی کے دوران متعدد کاروباری مراکز اور دکانوں کی چیکنگ بھی کی گئی اور گراں فروشی میں ملوث دکانداروں پر جرمانے عائد کیے گئے ۔محمود حسین گل نے کہا کہ آئل و گیس کے غیر قانونی کاروبار اور گراں فروشی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔