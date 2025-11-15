صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :پٹرول اور گیس کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کارروائیاں

  • فیصل آباد
ٹوبہ :پٹرول اور گیس کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کارروائیاں

متعدد کاروباری مراکز اور دکانوں کی چیکنگ ،گراں فروشی پر دکانداروں کو جر مانے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ضلع بھر میں پٹرول اور گیس کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی زیر نگرانی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف مقامات پر ایل پی جی اور آئل شاپس کی انسپکشن کی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر ایل پی جی ری فلنگ کرنے والی ایک دکان کو سیل کر دیا گیا، جبکہ ایک آئل شاپ کو سیل کرکے مقدمہ سپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔پرائس کنٹرول ڈیوٹی کے دوران متعدد کاروباری مراکز اور دکانوں کی چیکنگ بھی کی گئی اور گراں فروشی میں ملوث دکانداروں پر جرمانے عائد کیے گئے ۔محمود حسین گل نے کہا کہ آئل و گیس کے غیر قانونی کاروبار اور گراں فروشی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلوں ، چائے خانوں کیلئے ایس او پیز جاری

ذیابیطس کی روک تھام اولین ترجیح،گورنر

ترقیاتی منصوبے 756اسکیموں پرمشتمل،شرجیل میمن

جامعہ کراچی میں سگ گزیدگی کا نوٹس،رپورٹ طلب

والدین بچوں کو حفاظتی ویکسین لازمی لگوائیں،چیف سیکریٹری

دو کروڑ پانچ لاکھ روپے مالیت کے چائنہ نمک کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن