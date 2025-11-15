فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے
معائنہ کے دوران صفائی اور فریزر سٹوریج کے انتظامات بھی ناقص پائے گئے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ شہر میں اشیا خوردونوش کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر کے دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 2800 لٹر دودھ کی جدید لیکٹو سکین مشین سے جانچ کی، جبکہ متعدد دکانوں کو دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانہ بھی کیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ فوڈ پوائنٹس کے معائنہ کے دوران صفائی اور فریزر سٹوریج کے انتظامات بھی ناقص پائے گئے ۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر 51 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ صرف معیاری اور محفوظ دودھ اور دیگر اشیاء خوردونوش خریدیں تاکہ صحت کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔