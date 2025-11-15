صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے

  • فیصل آباد
فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے

معائنہ کے دوران صفائی اور فریزر سٹوریج کے انتظامات بھی ناقص پائے گئے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ شہر میں اشیا خوردونوش کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر کے دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 2800 لٹر دودھ کی جدید لیکٹو سکین مشین سے جانچ کی، جبکہ متعدد دکانوں کو دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانہ بھی کیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ فوڈ پوائنٹس کے معائنہ کے دوران صفائی اور فریزر سٹوریج کے انتظامات بھی ناقص پائے گئے ۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر 51 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ صرف معیاری اور محفوظ دودھ اور دیگر اشیاء خوردونوش خریدیں تاکہ صحت کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا فیض آباد ناکے کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن