ڈی پی او چنیوٹ نے جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری لگائی

  • فیصل آباد
شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کی یقین دہانی کروائی، بڑی تعداد کی شرکت

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد نے جمعہ المبارک کے موقع پر جامعہ مسجد گلزار مدینہ، لاہور روڈ چنیوٹ میں کھلی کچہری لگائی۔کچہری میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسروں اور نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈی پی او عبداﷲ احمد نے شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو شہریوں کی دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کمپلینٹ سیل کو تمام درخواستوں کی پیروی اور فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کا پابند بنایا۔اس موقع پر ڈی پی او نے پنجاب پولیس کی مختلف سروسز سے متعلق شرکاء کو بریفنگ بھی دی اور شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا حضرت محمد ﷺ کی سنت ہے تاکہ شہری اپنے مسائل براہ راست بیان کر کے فوری حل حاصل کریں۔

 

