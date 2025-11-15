صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد

  • فیصل آباد
فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد

شرکا نے نیلے رنگ کے بینرز اور آگاہی پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ورلڈ ذیابیطس ڈے کے سلسلے میں فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک جی سی یونیورسٹی روڈ سے شروع ہوکر انڈیپنڈنٹ یونیورسٹی پر اختتام پذیر ہوئی۔واک میں مختلف سرکاری و نجی اداروں کے ڈاکٹرز، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبران، میڈیکل اسٹوڈنٹس، پیرا میڈیکل اسٹاف، سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے نیلے رنگ کے بینرز اور آگاہی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ذیابیطس سے بچاؤ، بروقت تشخیص اور صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کے پیغامات درج تھے ۔ واک کے دوران \\\"ذیابیطس سے بچاؤ… آج نہیں تو کب؟\\\" کے نعرے بھی لگائے گئے ۔واک کی قیادت ڈاکٹر الطاف الرحمن (آرگنائزر و ڈائریکٹر فیصل آباد ذیابیطس سینٹر)، پی ایم اے کے پیٹرن اِن چیف ڈاکٹر طفیل محمد، صوبائی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر عبدالستار قریشی، سابق صدر پی ایم اے ڈاکٹر صولت نواز، سیکرٹری پریس اینڈ انفارمیشن ڈاکٹر قمر زمان، انڈیپنڈنٹ یونیورسٹی کے پروفیسر بدر بشیر اور ڈاکٹر رضوان نے کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خیر کا سفر منصوبہ شروع کرنے کا اعلان

نشتر:نئے طبی آلات کی خریداری،کالج آف نرسنگ میں لفٹیں نصب کرنیکا فیصلہ

ملتان میں ڈینگی کے خلاف ایمرجنسی اقدامات مزید تیز

زکریا یونیورسٹی میں فوڈ ریسپی مقابلہ کا انعقاد

وہاڑی:دانش سکول ٹبہ سلطان پور میں داخلہ مہم کا آغاز

خانیوال میں سموگ کے تدارک کیلئے انتظامیہ کی سخت ہدایات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن