فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد
شرکا نے نیلے رنگ کے بینرز اور آگاہی پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ورلڈ ذیابیطس ڈے کے سلسلے میں فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک جی سی یونیورسٹی روڈ سے شروع ہوکر انڈیپنڈنٹ یونیورسٹی پر اختتام پذیر ہوئی۔واک میں مختلف سرکاری و نجی اداروں کے ڈاکٹرز، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبران، میڈیکل اسٹوڈنٹس، پیرا میڈیکل اسٹاف، سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے نیلے رنگ کے بینرز اور آگاہی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ذیابیطس سے بچاؤ، بروقت تشخیص اور صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کے پیغامات درج تھے ۔ واک کے دوران \\\"ذیابیطس سے بچاؤ… آج نہیں تو کب؟\\\" کے نعرے بھی لگائے گئے ۔واک کی قیادت ڈاکٹر الطاف الرحمن (آرگنائزر و ڈائریکٹر فیصل آباد ذیابیطس سینٹر)، پی ایم اے کے پیٹرن اِن چیف ڈاکٹر طفیل محمد، صوبائی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر عبدالستار قریشی، سابق صدر پی ایم اے ڈاکٹر صولت نواز، سیکرٹری پریس اینڈ انفارمیشن ڈاکٹر قمر زمان، انڈیپنڈنٹ یونیورسٹی کے پروفیسر بدر بشیر اور ڈاکٹر رضوان نے کی۔