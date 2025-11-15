چنیوٹ: مجیدہ میموریل ہسپتال میں 10 روزہ فری میڈیکل کیمپ اختتام پذیر
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مجیدہ میموریل ہسپتال میں دس روزہ فری میڈیکل کیمپ کا باقاعدہ اختتام ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد اور معروف صنعتکار چوہدری مسعود نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔۔۔
ہسپتال میں لگائے گئے آرتھو کیمپ کے دوران پانچ سو مریضوں جن کے ہاتھ یا پاؤں پیدائشی طور پر ٹیڑھے تھے اور جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے ، کا علاج معالجہ کیا گیا، جبکہ 90 مریضوں کے مفت آپریشن بھی کیے گئے ۔