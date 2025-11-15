بس اڈوں ،ہسپتالوں میں نوسربازی،وارداتیں بڑھ گئیں
نوسر باز اپنی شناخت پولیس یا حساس اداروں کے ملازمین کے طور پر ظاہر کر کے شہریوں کو شکار بناتے ہیں ، پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ،حکام سے نو ٹس لینے کا مطالبہ
فیصل آباد (عبدالباسط سے )شہر بھر کے مختلف مسافر اڈے ، ٹرانسپورٹ سٹینڈز، ہسپتال، ریلوے سٹیشن، پارک اور دیگر اہم عوامی مقامات پر نوسر بازی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ نوسر باز اپنی شناخت پولیس یا حساس اداروں کے ملازمین کے طور پر ظاہر کر کے شہریوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ذرائع کے مطابق ضلع بھر کے بس سٹینڈز، لاری اڈے ، ریلوے سٹیشن، ہسپتال، پارک، بازار اور مارکیٹوں میں نوسر بازی کے واقعات میں روزانہ کی بنیاد پر درجنوں شہری نقدی، زیورات، موبائل فون، گاڑی یا موٹر سائیکل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر سادہ لوح شہریوں کو پولیس یا روحانی شخصیات ظاہر کر کے قائل کرتے اور پھر نقدی یا قیمتی سامان چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔نوسر باز عموماً ایک ہی نوعیت کی گاڑی اور ایک ہی طریقہ واردات استعمال کرتے ہیں، جس کے باوجود پولیس مبینہ طور پر انہیں گرفتار کرنے میں ناکام نظر آتی ہے ۔
شہریوں نے متعدد بار شکایات درج کرائی ہیں، تاہم کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر مختلف ذرائع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ، اور جرائم پیشہ عناصر کو چھوٹ دی جاتی ہے ، جس سے شہریوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑا جاتا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نوسر بازی اور دیگر جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کیا جائے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے حقیقی معنوں میں اقدامات کیے جائیں۔اس سلسلے میں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے کہا کہ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔