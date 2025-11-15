صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹھوں بازار وں کو وہیکل فری بنانے کا منصوبہ ردی کی ٹوکری کی نذر، ہر جگہ پارکنگ،ٹریفک جام

  • فیصل آباد
بازاروں میں وہیکلز کے داخلے پر لگائی گئی تھی اور تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا تھا ، ٹریفک پولیس اہلکاروں اور میونسپل کارپوریشن کے عملے کی جانب سے نذرانے لے کر مافیا کو چھوٹ دینے کا امکشاف

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چوک گھنٹہ گھر سے ملحقہ آٹھوں بازاروں کو وہیکل فری بنانے کا منصوبہ ردی کی ٹوکری کی نذر ہوگیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے آٹھوں بازاروں میں وہیکلز کے داخلے پر لگائی گئی پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تو درکنار، ٹریفک پولیس کی غفلت اور مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے نا صرف آٹھوں بازار پارکنگ سٹینڈز میں تبدیل ہوگئے ۔ بلکہ ٹریفک کی روانی کے دوران ون وے قوانین کی وائیلیشن کی وجہ سے ٹریفک کا بلاک رہنا بھی معمول بن گیا۔ جس سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے صرف چالان ٹارگٹ کو پورا کرنے کی طرف توجہ مرکوز کر لی گئی۔ حالیہ دنوں میں کچہری بازار، بھوانہ بازار، ریگل روڈ اور جھنگ بازار سمیت دیگر بازاروں میں تجاوزات مافیا کی جانب سے بھی دوبارہ پنجے جمانا شروع کر دیئے گئے ہیں۔

ایک بار پھر سے بازار تجاوزات اور پارکنگ سٹینڈز کا روپ دھار چکے ہیں، بلکہ بازاروں کی خوبصورتی بھی واپس لوٹ گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس اہلکاروں اور میونسپل کارپوریشن کے عملے کی جانب سے مبینہ طور پر نذرانے وصول کرکے تجاوزات مافیا کو چھوٹ دی گئی شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے بازاروں کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لئے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے ، اور ٹریفک کے نظام کو بھی بہتر کیا جائے ۔

 

مزید پڑہیئے

