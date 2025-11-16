صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وے پرجا نور دا خل کر نے والوں کیخلاف مقدمات درج

  • فیصل آباد
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)موٹر وے ایم فور کی حفا ظتی باڑ کاٹ کرجا نور دا خل کر نے وا لے 6افراد مقدمات کی زد میں آ گئے۔

چک نمبر 337 ج ب کے حمید اور خالد وغیرہ اورچک نمبر 336 ج ب کے عامر نے موٹر وے ایم فور کی حفا ظتی باڑ توڑ کر اپنے مویشی موٹر وے کی حدود میں داخل کر رکھے تھے ۔ اطلا ع ملنے پر نوا ں لا ہور پولیس اور موٹروے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مذکورہ افراد کے مویشی موٹر وے کی حدود سے نکا لے اور نوا ں لاہور پولیس نے مقدمات درج کرکے انکی تلا ش شروع کردی۔

