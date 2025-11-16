صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 6 افراد شدید زخمی

  • فیصل آباد
احمدپورسیال (نمائندہ دنیا)احمدپورسیال کے علاقہ عبدالرحمن ڈھارہ قمبر شاہ میں دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ 6 افراد شدید زخمی ہوگئے۔

مرالی اور گجر برادری میں پرانی رنجش پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس سے خوف و ہراس پھیل گیا ۔ فائرنگ سے ہیبت ، صفدر گجر، عدنان سیال،عظیم خان ،جہانزیب ،ارشد عباس مرالی زخمی ہوگئے ۔ پولیس اور اہلِ علاقہ نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال منتقل کردیا جہاں سے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

