دورانِ ڈکیتی قتل کا ڈراپ سین مقتول کی بیوی اور آشنا گرفتار
ستیانہ(نمائندہ دنیا)تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقہ میں دورانِ ڈکیتی قتل کا ڈراپ سین،قتل میں ملوث مقتول کی بیوی اور اسکے آشناکو گرفتار کر لیاگیا۔
گذشتہ رات 26 گ ب کے رہائشی یونس نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ 2 ڈاکووں نے گھر میں گھس کر 5 لاکھ وموبائل فونز چھین کر مزاحمت پر فائرنگ کر کے اسکے بھائی مصطفی کو قتل کر دیاہے ۔ ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے چند گھنٹوں کی تحقیقات پرقتل میں ملوث مقتول کی بیوی اور اسکے آشنا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار صفیہ نے شوہر کو راستہ سے ہٹانے کیلئے اپنے آشنا عبداللہ سے ملکر مصطفی کو فائرنگ کرکے قتل کیا اوردوران ڈکیتی قتل کا ڈرامہ رچا یا۔