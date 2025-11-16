صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دورانِ ڈکیتی قتل کا ڈراپ سین مقتول کی بیوی اور آشنا گرفتار

  • فیصل آباد
دورانِ ڈکیتی قتل کا ڈراپ سین مقتول کی بیوی اور آشنا گرفتار

ستیانہ(نمائندہ دنیا)تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقہ میں دورانِ ڈکیتی قتل کا ڈراپ سین،قتل میں ملوث مقتول کی بیوی اور اسکے آشناکو گرفتار کر لیاگیا۔

گذشتہ رات 26 گ ب کے رہائشی یونس نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ 2 ڈاکووں نے گھر میں گھس کر 5 لاکھ وموبائل فونز چھین کر مزاحمت پر فائرنگ کر کے اسکے بھائی مصطفی کو قتل کر دیاہے ۔ ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے چند گھنٹوں کی تحقیقات پرقتل میں ملوث مقتول کی بیوی اور اسکے آشنا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار صفیہ نے شوہر کو راستہ سے ہٹانے کیلئے اپنے آشنا عبداللہ سے ملکر مصطفی کو فائرنگ کرکے قتل کیا اوردوران ڈکیتی قتل کا ڈرامہ رچا یا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بوگس چیک دینے پر کارروائی

امانت میں خیانت پر مقدمہ

تربیتی ورکشاپ

ٹاسک فورس کی کارروائیاں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل