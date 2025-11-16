ای پولیس پوسٹ ایپ سے چیکنگ جاری،مسروقہ وہیکل برآمد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع بھر میں ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ جاری ہے۔
پولیس نے 24گھنٹوں کے دوران ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 2372 افراد اور2446وہیکلز کو چیک کیا۔ جدید ایپ سے چیکنگ پر ایک مسروقہ وہیکل برآمد ہوئی ۔اس حوالے سے ڈی پی او عبداﷲ احمد کا کہنا ہے کہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کیلئے ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں ۔ جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیاں مزید تیزی سے جاری ہیں۔ تمام ذرائع بروئے کار لاکر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔