صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تلخ کلامی پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

  • فیصل آباد
معمولی تلخ کلامی پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقہ نشاط آباد میں اکرم کا معمولی بات پر اسامہ کے ساتھ جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور اسے قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

معمولی تلخ کلامی پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقہ نشاط آباد میں اکرم کا معمولی بات پر اسامہ کے ساتھ جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور اسے قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل