معمولی تلخ کلامی پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقہ نشاط آباد میں اکرم کا معمولی بات پر اسامہ کے ساتھ جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور اسے قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
