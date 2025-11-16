ملک شاپس ، فوڈ پوائنٹس کا معائنہ، 51ہزار کے جرمانے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اشیائے خورونوش کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چنیوٹ کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔
ناکہ بندی کر کے دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 2800 لٹر دودھ کی جدید لیکٹو سکین مشین سے چیکنگ کے علاوہ ملک شاپس کو دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے کئے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا فوڈ پوائنٹس کے معائنہ میں صفائی اور فریزر سٹوریج کے انتظامات بھی ناقص پائے گئے ۔انہوں نے بتایامجموعی طور پر 51ہزار روپے کے جرمانے کئے گئے۔