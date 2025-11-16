حادثات کے شکار افراد کا عالمی دن، آگاہی واکس ،سیمینارز
حادثات سے بچائو کیلئے شہری قوانین پرعمل کریں ، ایمرجنسی آفیسرطاہرہ خان
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کی زیر نگرانی ٹریفک حادثات کے شکار افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے زیر اہتمام ضلع کی تینوں تحصیلوں چنیوٹ، لالیاں اور بھوانہ میں آگاہی واکس اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ جسکا مقصد شہریوں میں روڈ سیفٹی کی اہمیت اجاگر کرنا ٹریفک قوانین کی پاسداری کا شعور عام کرنا اور حادثات میں جاں بحق و زخمی ہونے والے افراد کی یاد تازہ کرنا تھا۔
احتیاط اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ ہی حادثات میں کمی لانے کا بہترین ذریعہ ہے ۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر چنیوٹ طاہرہ خان نے کہا ریسکیو 1122 ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ عوام میں روڈ سیفٹی سے متعلق شعور بیدار ہو اور حادثات کی شرح کم سے کم ہو۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ حادثات سے بچائو کیلئے ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کریں اور اپنے ساتھ دوسروں کی زندگیوں کا بھی خیال رکھیں۔